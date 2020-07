Come riporta oggi Sportmediaset la Juventus sta portando avanti i discorsi con l'Atalanta per Duvan Zapata, nell'ottica di una strategia volta a strappare alla concorrenza gli attaccanti più forti del campionato. Il centravanti colombiano sarebbe un perfetto vertice dell'attacco per permettere a Dybala e Ronaldo di combinare. La stessa tipologia di attaccante che è stato per la Juve il miglior Higuain, probabile partente. La richiesta di Percassi è di almeno 60 milioni di euro, la dirigenza bianconera prova a percorrere la strada della contropartita tecnica: è stato proposto il portiere Perin, attualmente in prestito al Genoa.