La Juventus è a caccia dell'attaccante giusto per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Tra i profili che piacciono all'uomo mercato bianconero Fabio Paratici c'è anche quello dell'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata. Potrebbe accendersi l'ennesima sfida di mercato con l'Inter, visto che qualche mese fa i nerazzurri avevano pensato all'attaccante colombiano in caso di partenza di Lautaro Martinez. L'Inter è ormai sullo sfondo per Duvan Zapata, la Juve l'ha messo nel mirino per il futuro.