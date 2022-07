Dopo la lunga corsa per arrivare a Pogba e Di Maria, attesi entro questa settimana a Torino, in casaè già tempo di pensare al prossimo obiettivo in entrata. E, complice la probabile cessione di de Ligt che porterà soldi freschi nelle casse bianconere, gli uomini della Continassa hanno deciso di accelerare senza mezzi termini per. Come riferisce Calciomercato.com ora è "una priorità da chiudere nel minor tempo possibile". Decisiva, in questa direzione, anche la volontà del giocatore e della Roma: Nicolò vuole solo la Juventus e la Roma vuole evitare una " convivenza forzata per un tempo prolungato", con l'inizio della stagione più vicino che mai.E fretta sia, allora: in tal senso, si procederà con una trattativa senza contropartite tecniche. Se un giocatore della Juventus finirà nella Capitale, sarà per un'operazione parallela e che non riguarderà l'approdo di Zaniolo a Torino. Per ora, riferisce CM, è previsto solo un accordo cash, con la formula gradita alla Juve: prestito con opzione di riscatto - un diritto che somiglia tanto a un obbligo - che la Roma può concedere in virtù di un contratto comunque in scadenza nel 2024". Proprio sulla parte cash c'è ancora da colmare un po' di distanza: la Roma vorrebbe arrivare ancora a 60 milioni, la Juventus non vorrebbe andare oltre i 45-50. Una distanza tutt'altro che incolmabile, forti anche del sì del giocatore arrivato già da tempo.