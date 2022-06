Non si registrano novità rilevanti sul fronte Zaniolo: lo riferisce Sky Sport, secondo cui i giallorossi non intendono scendere dalla richiesta di 50 milioni più bonus senza contropartite tecniche. Su Sportitalia, però, Alfredo Pedullà riferisce che su Zaniolo alla Juventus le sensazioni sono positive e che i bianconeri potrebbero proporre una formula "alla Chiesa" con prestito con obbligo di riscatto, arrivando a 40 milioni, forti della volontà del giocatore e sul rinnovo in stand-by.