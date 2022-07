, con l'accelerata decisiva che arriva nel momento in cui(Chelsea? Bayern?), incassando i soldi destinati all'acquisto del classe 1999 giallorosso e di un difensore che sostituisca l'olandese. L'arrivo ditattici adatti alla Juve 2022-23. Tanto più che Zaniolo andrebbe ad aggiungersi agli eclettici Chiesa e Di Maria.. In entrambe abbiamo inserito in difesa, al posto del partente de Ligt, il brasiliano, dell'Arsenal, che al momento sembra essere l'obiettivo più abbordabile per il mercato bianconero (decisamente più complicate, invece, le piste Koulibaly, Bremer e Milenkovic).