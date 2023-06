Nicolò Zaniolo ha parlato a PlayTV anche di Roberto Mancini: "Come dicevo prima della partita con la Spagna, a Mancini devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Devo tutto a lui, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre. Nel calcio non si può mai sapere quello che succede, ma sarei felice se un giorno mi allenasse in un club".