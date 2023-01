Nicolòera stato corteggiato anche dalla. Ora ai ferri corti, anzi cortissimi, con la Roma. Nella giornata di ieri come riferisce SkySport, il giocatore ha rifiutato l’offerta di contratto da 5 milioni di euro arrivata oggi dal. I dirigenti erano venuti a Roma per incontrare l’agente di Zaniolo e portargli questa proposta, ma il fantasista non li ha voluti incontrare e in serata ha comunicato alla Roma la scelta di non accettare la loro offerta. Ora i giallorossi potrebbero prendere provvedimenti disciplinari. Guai in vista per il giocatore azzurro.