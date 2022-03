A prescindere dall’affare Zaniolo, alla Continassa pensano a molte piste diverse. Quali? Si parte dalla conferma con sconto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid fino a Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo sempre più quotato negli ambienti bianconeri. Marzo non è ancora mese di affondi e incastri. Ecco perché, ora come ora, Zaniolo non escluderebbe Raspadori. Anche perché, oltre all’addio di Dybala, Moise Kean resta in bilico. E' quanto scrive Tuttosport in edicola oggi.