Non è un mistero, era anche sul famoso pizzino di Fabio Paratici, Nicolò Zaniolo resiste nelle idee di mercato della Juventus, nonostante la voglia della Roma di blindare il suo gioiellino. E i bookmakers stanno limando al ribasso le quote sul suo trasferimento a Torino. Come riporta Agipronews, se a fine giungo era una scommessa da 5,50, adesso Zaniolo alla Juve ha una quota pari a 2,75, segno che si tratta di un affare non così impossibile. Le concorrenti dei bianconeri si assestano su valori molto più elevati: il Tottenham è quotato a 10, l’Inter a 15 e il Real Madrid a 18.