La Juventus ha "perso" Nicolò Zaniolo, almeno per ora. Uno dei principali obiettivi dell'estate scorsa sta per lasciare la Roma e firmare per il Galatasaray. L'accordo prevede però nel contratto del giocatore, come riporta Sky Sport una clausola di circa 35 milioni. Questa sarà la nuova cifra per la quale Zaniolo potrà un giorno lasciare il nuovo club e magari tornare in Italia.