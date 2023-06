L'interesse perresta alto, molto alto. L'esterno del Galatasaray, ex Roma, resta il primo obiettivo della Juventus per sostituire il partente Angel Di Maria. Serve però un'offerta, una di quelle importanti: per il Gala, Nicolò vale almeno 30 milioni di euro. Non cambia nulla il sì di massima del giocatore alla proposta bianconera.Secondo quanto raccolto da Sportitalia, previsto per domani un incontro 'virtuale', via video, tra Juventus e club turco. Non si discuterà solo di Zaniolo, sul tavolo delle trattative anche Moise Kean e Weston McKennie, pedine interessanti per i giallorossi di Istanbul. Nel taccuino bianconero anche Mauro Icardi, che dovrà sciogliere le riserve sul futuro.