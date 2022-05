L'addio di Dybala è ormai una certezza, così come lo è il fatto che la Juventus stia vagliando più opzioni per sostituirlo. Come riferito da Calciomercato.com, il sogno rimane Nicolò Zaniolo: il centrocampista offensivo della Roma sarebbe il profilo ideale, poiché dalla Continassa filtra la volontà di inserire in rosa un calciatore con caratteristiche diverse, più da esterno. Come già anticipato, la Roma non ha intenzione di abbassare le pretese, ma il futuro del classe '99 è tutt'altro che definito e lui stesso ha glissato sull'ipotesi di una permanenza in giallorosso. E RASPADORI? - Cosa succederebbe allora con l'altro obiettivo per l'attacco del prossimo anno, ovvero Giacomo Raspadori? Sempre secondo Calciomercato.com, l'eventuale arrivo di Zaniolo non escluderebbe quello del giovane del Sassuolo: si tratta di due piste che non si intersecano, perché la Juventus considera Raspadori come un'alternativa a Moise Kean. L'attaccante nato a Vercelli sarebbe dunque il "sacrificato", nel caso in cui la Juventus riuscisse a piazzarlo sul mercato o a non riscattarlo dall'Everton.