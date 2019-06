Nicolò Zaniolo non è una priorità per la Juventus. Come riporta Tuttosport, gli arrivi di Ramsey e Rabiot rendono il centrocampista della Roma un profilo appetibile ma non acquistabile a tutti i costi in questa sessione di mercato. Il quotidiano torinese scrive che prima i bianconeri devono cedere e in questo senso sia Sami Khedira che Blaise Matuidi sembrano sul piede di partenza anche per lasciare spazio ai nuovi arrivi. Zaniolo viene osservato ma non è una priorità.