Un obiettivo di mercato della Juventus in estate è ormai noto essere Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore sta spopolando tra i tifosi la notizia che il giocatore abbia tramite i suoi profili social messo "like" ai post di festeggiamenti dei bianconeri per la vittoria di ieri contro l'Empoli. Secondo i tifosi sarebbe un chiaro indizio del desiderio di Zaniolo di accettare la corte della Vecchia Signora.