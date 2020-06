1









Finalmente ritorna il calcio, perché "il calcio è adesso". Così titola il Corriere dello Sport, in edicola oggi, che presenta la gara tra Juventus e Milan, in scena questa sera allo Stadium. In una cornice surreale si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia, la prima gara dopo lo stop per il coronavirus. Ma non solo.



Tuttosport, in prima pagina, si mostra ancora più incisivo, facendo il punto sull'affare Zaniolo: "La verità", scrive il giornale. Che aggiunge: "Il 5 giugno l'ad Fienga ha respinto l'offerta bianconera. La sospensione del Fair Play dà respiro a Pallotta. Sul mercato solo per 60 milioni". Ma Paratici ha una tattica...