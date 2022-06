Come racconta La Gazzetta dello Sport, Mourinho preme per l'addio di Zaniolo. In tutto questo c’è anche la variabile Mou, sì. Ovvero, l’allenatore vorrebbe che il caso, in un senso o nell’altro, fosse risolto prima che la squadra cominci il ritiro. Pare difficile che possa accadere, ma il mercato è l’arte del possibile. Così da tempo la Roma, sul fronte offensivo, ha già l’accordo con Solbakken del Bodo e sta trattando Guedes del Valencia. Se poi Zaniolo dovesse partire, nel mirino c’è anche Berardi del Sassuolo, che piace da tempo. Ma è soprattutto intorno a Nicolò che ruota tutto. E ora la Roma sembra stanca delle troppe parole.