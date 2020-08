La Juventus non molla Nicolò Zaniolo, ma il giocatore ha le idee chiare sul suo futuro: non vuole muoversi dalla Roma. E la Roma non vuole privarsi del gioiellino portato nella capitale da Monchi. Classe '99, è un pallino di Fabio Paratici che farebbe carte false per averlo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Juve è la squadra che più di ogni altra sta spingendo per convincere il giocatore a lasciare la Roma. Più avanti il giocatore incontrerà la società perché vuole garanzie tecniche, Paratici è alla finestra.