Alla possibilità di un trasferimento di Zaniolo, riporta Agipronews, credono i bookmaker e soprattutto gli analisti. Già ad aprile era stata aperta una scommessa sulle possibili destinazioni del talento romanista, ma le quote ora sono cambiate. L’ipotesi più probabile rimane sempre una permanenza in giallorosso, anche se la quota è passata da 1,33 a 1,38. In sensibile discesa l’ipotesi Juventus, che da 7,50 passa a 4,50 (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020). Più defilate tutte le altre. L’inter, da 9,00, è salita a 12,00, mentre l’ipotesi estera sembra non attrarre più di tanto. Manchester United in quota a 16,00, proprio come il Paris Saint Germain.