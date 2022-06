Due strade che potrebbero condurre Nicolò Zaniolo alla Juventus. La Roma e i bianconeri hanno cominciato a parlarne durante l’incontro milanese di giovedì, anche se molto ancora va incastrato. C'è ancora distanza sulla valutazione del 22enne tuttocampista azzurro (50-60 milioni la richiesta; 40 milioni più bonus l’offerta), ma intanto Juventus e Roma hanno capito che per arrivare alla fumata bianca sarà comunque necessaria un’operazione creativa. Due idee prima dei contatti futuri: una contropartita tecnica, con Arthur che stuzzica José Mourinho e che ha superato la candidatura di Weston McKennie, nonostante per l’alta valutazione del brasiliano l'affare non sia semplice. Eppure tutto può cambiare, soprattutto se la trattativa dovesse prolungarsi. Così Juventus e Roma studiano l'affare. Magari, spiega Tuttosport, un prestito oneroso (10 milioni) di dodici mesi con riscatto obbligatorio (30-40 milioni) ed eventuali bonus. "Formula fattibile, anche se per il momento a Trigoria preferirebbero monetizzare subito - e non fra un anno - in modo tale da avere maggiori risorse da destinare all’attuale mercato. Saranno decisive le prossime settimane e anche le eventuali mosse di Milan e Tottenham", chiosa il giornale. Zaniolo preferirebbe restare in Italia e la Juve è senza dubbio in cima alla lista.