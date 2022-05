Periodi di alti e bassi quelli di Nicolò Zaniolo. L'attaccante della Roma dopo i due gravi infortuni alle ginocchia è tornato e con lui hanno fatto ritorno anche le sirene di mercato riguardanti il suo futuro. Il giocatore classe 1999 è da anni ormai un obiettivo della Juventus. Il contratto con la società giallorossa è in scadenza nel 2024 ma sembrava lui il sostituto ideale di Paulo Dybala tra le fila della Juventus. MERCATO - Come riferisce Calciomercato.com però la Roma non vuole lasciarlo partire. Anzi vorrebbe cercare di rinnovare il suo contratto con scadenza nel 2024 con l'obiettivo di blindarlo. Al momento ci sono stati contatti tra l'agente del giocatore e la Roma ma hanno portato ad un niente di fatto. La società giallorossa lo valuta tra i 40 e i 50 milioni, una cifra molto elevata, complice anche la giovane età del giocatore e la grande fiducia che la Roma ripone in lui. L'obiettivo dei giallorossi è quello di trattenere Zaniolo e di allontanare le squadre interessate tra cui la Juventus nella prossima finestra di mercato.