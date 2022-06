Come racconta Gazzetta, la Juventus resta vigile anche su altri fronti, perché un esterno serve e se dovesse saltare Di Maria si punterà su uno più giovane: Nicolò Zaniolo è sempre nei pensieri di Madama, così come Gabriel Jesus, ma sono due operazioni costose, inevitabilmente subordinate a una o più cessioni. Di Maria invece può arrivare subito e a zero, se accetterà una delle due opzioni che ha in testa la Signora.