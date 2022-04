Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resistono un po' di dubbi su Nicolò Zaniolo. Che è è un’idea e non esattamente da ieri. La Juve lo segue da tanto e ha già parlato con il suo agente. Per Gazzetta, un’ipotesi di trattativa non è complessa: un prestito con obbligo di riscatto, alla Locatelli. Semmai, i nodi sono economici. Intanto, la Roma non cede Nicolò se non sente parlare di 40 milioni. Ma ci sono anche dubbi tecnici. Un attacco con Chiesa, Zaniolo e Vlahovic sarebbe devastante atleticamente, ma la Juve può permettersi tanti infortuni?