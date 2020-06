Nicolò Zaniolo, il colpo giusto per la Juve. Fantasista e jolly della Roma ha acceso i sogni di mercato bianconero e i tifosi hanno riversato su di lui le speranze per l'estate. Del resto la politica della Juve, a maggior ragione dopo l'emergenza Covid-19, sembra chiara: giocatori forti e pronti, ma con ingaggi contenuti. Il bacino da cui pescare sembra essere poi la nuova generazione italiana, quella più promettente, che regala talenti proprio come Zaniolo, oltre a Tonali, Chiesa e Pellegrini. In particolare, la Juve ha sondato il terreno per i primi due, con il centrocampista del Brescia sondato a lungo (anche se l'Inter adesso sembra in vantaggio) e il romanista al centro di molti dei pensieri di Paratici e del resto della dirigenza. Tanto che, stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi, il club bianconero avrebbe anche provato l'affondo, con un contatto, respinto in data 5 giugno dall'ad Fienga ha respinto l'offerta bianconera. La base per trattare? 60 milioni di euro. La Juve non molla, viste anche le difficoltà della Roma tra debiti e rosso in bilancio...



