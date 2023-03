Ancora Nicolònel mirino. E laascolta, anche la proposta dello stesso esterno. Come racconta Gazzetta. Nicolò ha firmato un lungo contratto con il Galatasaray, in cui è stata inserita pure una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.Ecco: la Juve, però, difficilmente sarà disposta a pagare il prezzo pieno, nel caso voglia affondare il colpo. Alla Continassa, al momento, il mercato non è ancora una priorità, dato che l’immediato futuro del club passerà anche dalle aule dei tribunali sportivi e dagli uffici di Nyon. Comunque, oltre i risultati del campo, conterà anche la classifica, oggi molto incerta. Difficile imbastire trattative per gli eventuali acquisti o i rinnovi di top come Rabiot o Di Maria. Gli stessi giocatori (e i loro agenti) rimangono sul chi va là, ma per Gazzetta l’intenzione di fondo è quella di “italianizzare” e ringiovanire la rosa.Potrebbe essere un'opzione, Zaniolo, a maggior ragione se Di Maria non dovesse alla fine decidere di restare a Torino. Per il quotidiano, infatti, "Nicolò guadagna meno del Fideo e la spesa per il cartellino sarebbe vista come un investimento anche per il futuro". Ora è presto, ma intanto gli uomini mercato della Juve continuano a seguire con interesse il giocatore anche in Turchia.