I colleghi di Calciomercato.com fanno il punto sul futuro di Nicolò. Il fantasista classe 1999 si sta sempre allenando con il, ma sentendo neanche troppo in lontananza le sirene dei club dell', i cui tentativi per lui hanno però trovato - almeno finora - poco terreno fertile. L'ex Roma vuole restare in Europa e, in caso di cambio di squadra, ha la Serie A come priorità con il sogno, la squadra che ha ammesso di tifare fin da bambino. I bianconeri al momento sono concentrati su altre operazioni, ma il feeling con Zaniolo c'è fin dai tempi di Fabio Paratici...