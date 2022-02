La Juventus ha messo gli occhi su Nicolò Zaniolo della Roma e sembrerebbe l'obiettivo numero uno per il mercato bianconero in estate. Tuttavia come riporta Il Tempo la Juventus ha già fatto una grande spesa nel mercato invernale per portare a Torino Dusan Vlahovic e sarebbe dunque difficile che sia pronta ad una nuova spesa elevata nel corso del mercato estivo. Si allontana dunque il sogno Zaniolo.