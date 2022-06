In attesa di capire come si evolverà la trattativa che potrebbe portare il Fideo Di Maria all'ombra della Mole, i dirigenti juventini non escludono le altre piste e continuano a lavorare sotto traccia per tenere vive le alternative, nel caso in cui l'operazione per l'argentino saltasse. Proprio per questo, continua a restare in orbita anche il nome di Nicolò Zaniolo, sul quale però è forte da tempo la concorrenza del Milan.