La giornata che si è appena conclusa sembra aver completamente stravolto gli obiettivi stagionali della Juve che, esce trionfante dallo scontro con il Verona e supera l'Atalanta al quarto posto, raggiungendo la zona Champions per la prima volta dall'inizio della stagione. Non è andata esattamente uguale a uno dei giocatori che più di chiunque altro è stato accostato al mondo bianconero nelle ultime settimane. Stiamo parlando del talento della Roma Niccolò Zaniolo, prima sfortunato nel vedersi annullare una rete di notevole bellezza, poi condannato dal direttore di gara per una reazione ritenuta eccessiva dallo stesso che gli è costata il cartellino rosso. Reazione che non è passata inosservata nel mondo del calcio e dello sport in generale, con annesse critiche e post all'indirizzo dell'ex centrocampista dell'Inter. Tra i vari ricevuti, uno dei più eloquenti è quello della Bartolini, allenatrice della Nazionale femminile che ha commentato cosi: '​Nicolò va aiutato ed educato'.



Questa frase è diventata virale in poco tempo, tanto da dar vita sui social all'hashtag 'Zanioloeducato', sul quale sono stati creati anche diversi post e meme ironici che gettano ulteriori ombre sul numero 22 dei giallorossi. Zaniolo non ci sta e risponde alle critiche con un post sul suo account ufficiale, scrivendo: 'Potranno levarmi tutto ma non questo momento', facendo riferimento alla sua immediata esultanza prima che il VAR intervenisse. Oltre alle vicende di campo però ci sarebbero da sistemare anche quelle legate alla situazione contrattuale, con il rinnovo che tarda ad arrivare e con la Juve che resta attenta e vigile sulla trattativa, in attesa di capire se e quando affondare sull'acceleratore.