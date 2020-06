C’era sul quel famoso pezzettino di carta che Fabio Paratici dimenticò a pranzo in un ristorante, c’è ancora ora nei piani dirigenziali della Juventus. Nicolò Zaniolo è costantemente nei radar bianconeri, sempre attenti alle evoluzioni sul presente e futuro del giovane talento della Roma, soprattutto in questo momento storico. Il bilancio del club di James Pallotta parla chiaro: rosso di 126,4 milioni di euro, indebitamento di 280,5 con il fatturato che è sceso di più di 100 milioni, da 257,9 a 140,8. Numeri che mettono alle strette i giallorossi anche nel trattenere i propri gioielli, ancor di più dopo aver sentito le parole del ds Gianluca Petrachi: “Faremo di tutto per trattenerlo. Credo che la linea sia quella, poi il calciomercato mette davanti tante difficoltà”. Parole che non fanno dormire sonni tranquilli, ma che non nascondono la verità



IL CONTATTO – Stando a quanto riporta Tuttosport, venerdì scorso il CFO della Juventus Fabio Paratici ha contattato l’ad della Roma Guido Fienga per Zaniolo. Risposta negativa dei giallorossi. Dalla chiamata, comunque, è emersa una base di trattativa: se e quando l’ex Inter sarà considerato cedibile, non verrà accettata nessuna proposta di scambio, soltanto la formula cash a partire da 60 milioni di euro. Per scongiurare l’addio del classe ’99, la Roma ha strategie ben delineate: abbassare il monte ingaggi, tetto agli stipendi per i nuovi arrivi, ridurre le commissioni agli agenti ed infine una massiccia campagna di cessioni da oltre 100 milioni di euro. Se la politica giallorossa non darà i suoi frutti, allora sì che lo spauracchio di perdere Zaniolo (e anche Pellegrini) non sarà solo qualcosa di aleatorio. La Juve non aspetta altro, si muove nell’ombra e si prepara a battere la concorrenza estera, una su tutti quella del Liverpool.