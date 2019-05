Quello di Nicolò Zaniolo è uno dei nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo. Il gioiello della Roma è da tempo sulla lista di Fabio Paratici per il futuro della Juventus, ma non soltanto. Dalla Premier League, secondo quanto riportato da Sky Sport, è pronto ad arrivare l'assalto di Manchester City e Tottenham, interessate al talentuoso centrocampista. I bianconeri partono in pole, non fosse altro per il tifo di Zaniolo proprio per la Juventus, ma bisognerà fare attenzione alla forte concorrenza di due tra le big di Premier League.