Seconda esclusione consecutiva per: dopo quella contro il Venezia - contro cui è entrato solo nei minuti finali - ecco quella contro il Genoa: mentre il giovane Afena-Gyan risolveva la partita con una doppietta, Nicolò restava in panchina. Partecipe sì, come sottolineato da Mourinho, ma non protagonista. E come oggi scrive Gazzetta.it, possono aprirsi scenari di mercato interessanti, con il mercato che può diventare un'opportunità, soprattutto se la Roma dovesse abbassare le pretese economiche: con i 60-70 milioni richiesti attualmente, Zaniolo è di fatto considerato incedibile. Ma se le cose dovessero continuare così, non è da escludere che il club giallorosso possa pensare a una sua cessione, per realizzare una plusvalenza e reinvestire subito su un centrocampista con caratteristiche diverse, richiesto da Mourinho. Secondo Gazzetta, le strade di una cessione porterebbero all'estero, ma si sa come lasia attenta a queste situazioni.