Luca Zanimacchia ha scelto, vuole giocare alla Cremonese anche la prossima stagione. Per il centrocampista classe 1998 di proprietà della Juve si profila dunque un nuovo prestito nel club lombardo, dove nei mesi scorsi si era messo in bella mostra collezionando 30 presenze e 7 gol. Niente da fare, dunque, per il Parma, che negli ultimi giorni sembrava aver effettuato il sorpasso decisivo per ingaggiare il ragazzo, la cui volontà è stata però decisiva: il 24enne, infatti, desidera giocare in Serie A, possibilità che la Cremonese neo promossa può garantirgli.