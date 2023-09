"Abbiamo una missione, salvarci. E per farlo serve un gruppo serio, compatto.Punto. Conosco la gente di Empoli e so cosa vuole". La missione è chiara, il messaggio è di Paolo Zanetti. L'allenatore lo dice a tutti, ma soprattutto ai suoi ragazzi che stasera sfideranno la Juventus davanti a un Castellani - oggi Computer Gross Arena - tutto esaurito. Tifosi e allenatore chiedono una reazione dopo i primi due ko, la Juve può essere lo stimolo per ripartire.