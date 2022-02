Denis Zakaria va verso una maglia da titolare nella partita contro il Verona. Così ne ha parlato Hansi Muller, ex giocatore dell'Inter: "Onestamente non capisco come il Borussia possa essersi lasciato scappare un giocatore simile. A quelle cifre, è un vero regalo per la Juventus. Ha grande qualità, sa fare tutto in campo. Se si ambienterà bene, credo che farà benissimo alla Juventus per tanto tempo. Davvero un super acquisto, costato pochissimo tra l’altro".