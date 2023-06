La, lo ripetiamo ormai da settimane, ha bisogno di fare cassa. E mentre nell'aria circola l'ipotesi di (almeno) una cessione eccellente, con Dusane Federicoche in questo senso sono sempre i più "chiacchierati", la priorità rimane quella di piazzare gli esuberi, ovvero sostanzialmente i giocatori di rientro dai vari prestiti e considerati fuori dal progetto bianconero. Tra questi figura sicuramente Denis, reduce da una stagione poco fortunata ale, ancor prima, da sei mesi di alti e bassi a Torino, caratterizzati anche da diversi problemi fisici.- Il centrocampista svizzero sembra essere quello con più mercato tra i compagni in uscita: su di lui, infatti, ci sono il, che ha già presentato un'offerta da quasi 18 milioni di euro (bonus inclusi), ma anche ile il, con cui la Juve sta trattando per Timothy. Zakaria, inoltre, è finito in orbita- con alcune indiscrezioni che lo vedono già inserito come contropartita nell'affare per Sergej- e, club "intrecciato" alla Vecchia Signora anche per via di altri giocatori (Weston McKennie da una parte, Nicolò Zaniolo dall'altra) che potrebbero percorrere in direzioni opposte la tratta Torino-Istanbul. Il fronte Zakaria, insomma, è caldo. E la situazione va monitorata. La Juve lo valuta circa