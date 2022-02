Come racconta Tuttosport, sembra pronto a rientrare dal primo minuto è anche Denis Zakaria , rimasto in panchina a Bergamo dopo due partite di fila fin dal primo minuto. La linea mediana, dietro al tridente pesante, potrebbe essere composta dallo svizzero, da Locatelli e da Rabiot. Insomma, staremo a vedere come Allegri disegnerà il nuovo centrocampo. Ma Zakaria è pronto a rientrare da titolare, e si candida a essere protagonista anche nel doppio scontro in Champions League con il Villarreal.