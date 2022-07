Denissarà presente a Torino, più precisamente al JMedical, il 4 luglio, per la primissima fase del raduno della nuova stagione della. Intanto, il centrocampista non ha perso tempo e lavorato negli ultimi giorni, per farsi trovare pronto per i primi giorni di allenamento alla Continassa. Lo dimostra l'ultimo post social del centrocampista svizzero.