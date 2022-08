Alla fine, la chiave perpuò arrivare altrove. Da giocatori insospettabilmente in uscita. O meglio: qualche sospetto c'era, ma non esattamente la volontà di privarsene. Funziona però così, il mercato. Funziona come un puzzle: ogni giocatore ha il suo incastro. Qualcuno si può sacrificare. E il nome, riportato anche da Tuttosport, è quello di Denis: sarà lui l'accesso con vista suLocatelli è naturalmente incedibile, la Juve non vorrebbe privarsi neanche di Weston McKennie, che per Allegri è funzionale e duttile. Chi rischia, dunque? Proprio Denis Zakaria: arrivato nel mese di gennaio dal Borussia Moenchengladbach per poco più di 8 milioni di euro, per TS si era guadagnato spazio e considerazione. Però pur di prendere Paredes, la Juve può sacrificarlo. In caso di offerta interessante, anche il giocatore può valutare di ripartire altrove, anche solo dopo 6 mesi e un buon approccio con il mondo Juve. La Roma aveva chiesto informazioni, su di lui c'è anche il Borussia Dortmund.