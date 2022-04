Come racconta La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere l'ultimo Juve-Inter per Dybala. E in tribuna a guardarlo, Carlos Tevez, altro argentino, altro 10 che lasciò la Juve proprio quando arrivò Paulo. Per eventuali sorprese di formazione, la Juventus, che punta al sorpasso, recupera tanti uomini chiave, da Locatelli allo stesso Chiellini fino a Denis Zakaria, che potrebbe essere la grande sorpresa della serata. Per Gazzetta, Zak è favorito su Arthur e Rabiot per giocare in mezzo vicino a Locatelli.