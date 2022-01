Il nome caldo in questi ultimi dieci giorni di mercato è quello di Denis Zakaria, centrocampista classe '96 in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach col quale ha già annunciato che non rinnoverà. Più quantità che qualità, lo svizzero rappresenta l'identikit low cost che potrebbe convincere la Juve a fare un investimento a metà stagione. Lo riporta Calciomercato.com.