Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Denisha detto la sua anche sul momento di Paul. Ecco le sue parole: "Quando abbiamo saputo di Pogba è stato un momento molto triste. Abbiamo molti giocatori a centrocampo, non solo io, che possono giocare al posto suo. Bisognerà capire come il mister vorrà schierarci in sua assenza. Come sta Paul? Io gli ho parlato subito dopo che si era fatto male. È un momento duro ed è normale che sia così ma Paul è forte, ha un grande carattere, siamo sicuri che tornerà presto e ci darà una grossa mano per vincere".