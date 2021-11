Tempi di decisioni. Pure nette. La Juve continua a vagliare nuove possibilità sul mercato, posta l'impossibilità (al momento) di arrivare al grande obiettivo,del Monaco.Ma andrebbe contro il nuovo corso inaugurato quest'estate: un profilo giovane, forte, su cui puntare per presente e futuro. Un Under 25, insomma.Come racconta Tuttosport, già da qualche settimana la Juve ha messo gli occhi su Denis, fresco di qualificazione al Mondiale con la Svizzera proprio ai danni dell'Italia. I bianconeri hanno puntato i radar sul Borussia Monchengladbach e l'hanno visionato più volte: il suo contratto è infatti in scadenza a giugno e non ci sono segnali di rinnovo. Al momento, la Juve avrebbe sorpassato anche la Roma. Occhio inoltre a Kouadio Koné, 20enne francese ex Tolosa (vicino al Milan) e Kamara del Marsiglia.