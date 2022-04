Come racconta La Gazzetta dello Sport, la gara di mercoledì però influenzerà in qualche modo anche le scelte del turno pasquale, perché l’emergenza ormai è diventata una costante a centrocampo: non solo Arthur alle prese con una brutta botta (e in dubbio pure per la Fiorentina), che si aggiunge agli indisponibili McKennie e Locatelli, anche Zakaria non è al top e stasera dovrebbe partire dalla panchina, con Danilo chiamato nuovamente a fare il jolly di centrocampo.