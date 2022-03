Non è ancora certo il recupero di Denis Zakaria per il big match di domenica contro l'Inter. Secondo l'edizione torinese de La Repubblica, le condizioni del centrocampista della Juve sono ancora tutte da valutare, mentre è certa la presenza di Manuel Locatelli, ormai guarito dal Covid, così come quella di Marley Aké. Lo svizzero, infatti, sta ancora cercando di smaltire il problema muscolare accusato quasi un mese fa, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà essere rischiato per lo scontro diretto.