Denisè intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole di Dallas contro il, giocata da titolare.- "Sono contento della mia partita, mi sto allenando bene e piano piano si trova anche il giusto feeling con i compagni, con tutta la squadra ma in particolare con il mio reparto, il centrocampo. È stato buon match, utile per proseguire questa fase della stagione. Si può migliorare, ma la preparazione prosegue bene".- "Per Angel è talmente facile giocare che lo diventa anche per noi. Ha una qualità immensa che in questa stagione ci aiuterà tantissimo e ci darà grandi soddisfazioni. E’ un super acquisto per la Juve, speriamo che ci trascini tutti verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere".- "È un grande inizio di stagione, ma non potrebbe essere diversamente con la squadra che abbiamo".- "Quando abbiamo saputo di Pogba è stato un momento molto triste. Abbiamo molti giocatori a centrocampo, non solo io, che possono giocare al posto suo. Bisognerà capire come il mister vorrà schierarci in sua assenza. Come sta Paul? Io gli ho parlato subito dopo che si era fatto male. È un momento duro ed è normale che sia così ma Paul è forte, ha un grande carattere, siamo sicuri che tornerà presto e ci darà una grossa mano per vincere".