Nel mercato di gennaio alla Juventus è arrivato Denis Zakaria, centrocampista che ora sembra essere fondamentale nel gioco di Massimiliano Allegri. Il giocatore però è rimasto a riposo nel corso della sfida contro l'Atalanta e anche se in conferenza stampa il tecnico livornese ha glissato la domanda la causa è una.



LA CAUSA - Allegri ha dichiarato di non poter rinunciare ad un Weston McKennie così in forma, la forma dell'americano è innegabile. Tuttavia andava anche certificato il calo atletico dello svizzero. Arrivato a Torino con ritmi di condizione non ottimale, anche per via del covid lo svizzero stava mettendo troppi minuti nelle gambe portando la Juventus a rischi che non vorrebbero correre. Ora con una settimana in più di allenamento la titolarità nel derby non dovrebbe essere a rischio. L'EQUILIBRATORE - Il ruolo di Zakaria è molto diverso da quello di McKennie, Denis è il giocatore ideale per affiancare Manuel Locatelli nel centrocampo della Vecchia Signora. Numeri alla mano, il primo impatto dello svizzero con la Serie A è stato impressionante con l'86,4% di passaggi riusciti (di cui oltre il 40% sviluppati in verticale) e 2 occasioni create che si sommano però a 5 intercetti e il 50% di contrasti e duelli vinti. La rete contro l'Hellas Verona corona l'esordio perfetto, ma Zakaria ha ben altre qualità e lo evidenzierà nel derby.