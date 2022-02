1









Un passo alla volta, anche Allegri dovrà capire di cos'ha bisogno la Juventus. Di cos'ha bisogno adesso, in questo momento, già per la partita con il Verona. Manca ancora un po', ma le nuvole sulla testa del tecnico iniziano a diradarsi. Cosa ne sarà dei nuovi colpi, Vlahovic e Zakaria? Sarà che saranno subito necessari.



TOCCA A DUSAN? - Sembra sempre più scontato il debutto di Vlahovic: l'attaccante serbo, dopo una settimana intensa, ha iniziato a lavorare sul serio con la squadra e può giocare dal primo minuto nel 4-2-3-1 che sembra il modulo di questa nuova Juve. Con lui ci sarà Dybala, rientrato e già regolarmente con i compagni; Morata può invece partire dalla panchina. Cuadrado e McKennie pronto a supportare il nuovo compagno.



SU ZAKARIA - Non ci sarà Locatelli, squalificato, allora tanto spazio potrebbe esserci anche per Zakaria. Il giocatore svizzero può andare a riempire un centrocampo che per ora conta solo su Arthur e Rabiot: due dei tre saranno titolari e le quotazioni del nuovo arrivato sono in rialzo.