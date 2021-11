Ha ragione, il calciatore straniero che ha vinto più scudetti nella storia del calcio italiano: la suaera più forte di quella attuale. Il giocatore, ancora rimpianto per il ruolo di terzino destro, aggiunge, quasi ad addolcire la pillola: “E’ una questione di dettagli”.Se i dettagli sono troppi, però alla fine mettono in crisi l’insieme. Ed è quello che vediamo alla Juve da un po’ di anni. Il dettaglio più problematico, a cui ora si aggiunge anche la difesa, risulta il centrocampo. Tre, quattro anni? Da quando questo settore nevralgico balbetta in ogni sua fase: non sa costruire dal basso, non sa amministrare, è scarsamente propositivo e soprattutto filtra male, molto male.È inutile ripetere il nome dei giocatori che non hanno mantenuto le promesse o dei “campioni” a parametro zero che hanno dimostrato ampiamente perché siano stati lasciati andar via gratis dalle squadre in cui giocavano.Ma almeno un incontrista degno di questo nome, capace di sradicare palloni, distribuirli in avanti (certo ci vuole qualcuno che si smarchi, che sappia “giocare senza palla”) e provare anche incursioni in progressione è necessario come il pane.Un giocatore di spada e non di fioretto,, un altro svizzero, sarebbe forse, l’uomo giusto. Col suo fisico poderoso, il coraggio nelle entrate, la progressione in corsa potrebbe ridare un assetto equilibrato a un centrocampo quasi sempre fuori fase. In altri tempi la Juve ci sarebbe arrivata prima e con una relativa facilità. In altri tempi…