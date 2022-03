Denis Zakaria si era infortunato il 28 febbraio ed era stato costretto ad almeno 20 giorni di stop. Gli esami strumentali al JMedical erano stati una sentenza: lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Per questo il centrocampista aveva saltato le partite di Champions contro il Villarreal poi costato l'eliminazione ai bianconeri. Oggi nella sfida amichevole contro la Pro Sesto alla Continassa il centrocampista svizzero è ritornato in campo.



MIRINO - L'obiettivo principale è esserci nella sfida contro l'Inter, o rientrare almeno nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri. Questo il messaggio lanciato da Zakaria sui suoi profili social al rientro in campo: "Grazie per il vostro supporto e i messaggi durante le ultime settimane. Sono tornato in campo e sono pronto per le prossime sfide!". La prossima sfida sarà sicuramente quella contro i nerazzurri, in cui Zak è pronto a dare il suo contributo.