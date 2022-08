Sarebbero statifino a che la trattativa non è interamente saltata. Ora i bianconeri se vogliono riuscire a chiudere l'affare per portare a Torino il centrocampista delLeandrodevono sbloccare qualche cessione.Come riporta il Corriere dello Sport uno tra Denise Westonpotrebbe essere sacrificato. I due non sono ritenuti incedibili e per questo potrebbero diventare sacrificabili per fare spazio a Paredes, qualora non arrivassero altre offerte per. Proprio ora che il PSG sembrerebbe aver aperto a lasciar partire Paredes in prestito si complicano i piani della Juventus che a fargli posto ora fa fatica.